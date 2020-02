Karneval in Grevenbroich : Prinz aus Nürnberg zu Gast bei Bürgermeister Krützen

Der gebürtige Grevenbroicher und Karnevalsprinz aus Nürnberg, Sebastian Müller (l.), übergibt einen Orden an Bürgermeister Klaus Krützen. Foto: Jan Luhrenberg

Grevenbroich Hoher närrischer Besuch im Rathaus: Der aus Grevenbroch stammende Karnevalsprinz aus Nürnberg überreichte Bürgermeister Klaus Krützen zwei Orden.

Der Grevenbroicher Sebastian Müller ist in diesem Jahr Karnevals prinz in Nürnberg. Dort regiert er als Prinz Sebastian I. zusammen mit Prinzessin Erika III., die bürgerlich Erika Schuh heißt. Am Donnerstag war Müller zu Gast in der Heimat. Er kam ins Rathaus und überreichte Bürgermeister Klaus Krützen zwei Orden – den Festausschussorden von der Nürnberger Fastnacht und den Prinzenorden. Dafür reiste Müller extra aus Nürnberg mit dem Auto an. Im Anschluss an den Termin ging es geradewegs zurück nach Bayern, am Abend stand ein närrischer Termin in Oberasbach an.

Die Reisestrapazen nahm Müller gerne in Kauf. Das Nürnberger Prinzenpaar kam am 16. Januar beim Tollitätenempfang des Rhein-Kreises Neuss in die Dormagener Kulturhalle. Krützen war aber nicht vor Ort. „Da bin ich auf die Idee gekommen, dem Bürgermeister die Orden persönlich zu übergeben“, sagte der Karnevalsprinz aus Franken. Es sei schließlich eine Tradition.

Die Ordensübergabe ist für Müller vorerst der letzte Besuch in Grevenbroich. Zur Schlüsselübergabe an Altweiber (20. Februar) im Café Extrablatt am Marktplatz kann der Karnevalsprinz nicht kommen. „Das schaffe ich nicht“, sagt er. „An diesem Tag bin ich im Landtag in München bei einem Treffen der Prinzenpaare aus ganz Bayern und vertrete die Region Mittelfranken.“

Der 36-Jährige, der 2012 der Liebe wegen nach Nürnberg gezogen und von Beruf Zugführer ist, wurde von Krützen herzlich empfangen. „Es ist eine große Ehre, dass sie ihre Wurzeln nicht vergessen“, sagte der Bürgermeister. Bei dieser Gelegenheit informierte dieser sich auch über die Gepflogenheiten der närrischen Zeit in Nürnberg. Dort tingelt Müller nach eigenen Angaben jede Woche auf bis zu fünf Auftritte, in seiner gesamten Regentenzeit seien es über 50 Termine. Die von Müller erhaltenen Orden will der Bürgermeister nun auf öffentlichen Veranstaltungen im Karneval tragen, zum Beispiel auf Sitzungen oder der Schlüsselübergabe. „Sie sind etwas Besonderes“, so Krützen. jlu

(jlu)