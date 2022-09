Sprötz-Trupp in Grevenbroich : Jecke bereiten den Sessions-Start vor

Mit Prinz Karin Krahwinkel, Bauer Andrea Wessels und Jungfrau Heike Hilgers übernehmen drei Frauen die Regie. Foto: Sprötz-Trupp

Gustorf Kaum ist die Marschmusik des Schützenfestes verklungen, da übernehmen auch schon die Karnevalisten das Zepter: Der „Närrische Sprötz-Trupp“ startet in den nächsten Tagen mit dem Kartenvorverkauf für seine Sitzung am 19. November, mit der die KG in die Session startet. Auch diesmal wieder mit viel jecker Prominenz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Wir haben ein tolles Programm zusammenstellen können“, wirbt Präsidentin Petra Weenen. Dass im Festzelt am Torfstecherweg musikalisch die Post abgehen wird, ist schon jetzt sicher: Mit den Höhnern und den Paveiern konnten zwei Schwergewichte des Kölner Karnevals verpflichtet werden – und auch Marita Kölner alias „Et fussisch Julche“ wird mit von der Partie sein. Klaus und Willi, Oli der Köbes und Lieselotte Lotterlappen werden auf der Bühne und in der Bütt für jecke Stimmung sorgen.

Auch personell hat der „Sprötz-Trupp“ alles im Griff. So konnte das neue Dreigestirn bereits kurz vor den (ausgefallenen) Karnevalstagen 2022 vorgestellt werden: Mit Prinz Karin Krahwinkel, Bauer Andrea Wessels und Jungfrau Heike Hilgers werden drei Frauen aus dem Damen-Elferrat am Sitzungsabend offiziell die Regie übernehmen.

Petra Weenen ist Präsidentin des „Närrischen Sprötz-Trupps“. Foto: Georg Salzburg(salz)/Salzburg, Georg (salz)

Seit 2020 warten zudem Lukas und Andrea Andermahr geduldig und mit viel Vorfreude auf ihren Einsatz als Kinderprinzenpaar. „Am 19. November werden wir die beiden endlich proklamieren können“, sagt Weenen. Eine Premiere wird es bei dieser Gelegenheit ebenfalls geben: Julian Faust wird als neuer Sitzungspräsident durch das Programm führen. Er übernimmt das Amt von Mario Bochinsky, der aber weiterhin als Mitglied des Elferrats „seine“ Jungs unterstützen wird.

Der Vorverkauf beginnt am Dienstag, 4. Oktober, im Lottoshop Zellekens, Auf dem Wiler 17. Der Eintritt kostet 33 Euro, Mitglieder des „Närrischen Sprötz-Trupps“ zahlen 28 Euro. Die Sitzung beginnt um 18.11 Uhr, Einlass ist bereits um 17 Uhr.

Über den Sessions-Start hinaus planen die Gustorfer Jecken zurzeit einen „ganz normalen Karneval“, wie die Präsidentin sagt. Höhepunkt der tollen Tage wird der Rosenmontag sein, den die 1884 gegründete und damit älteste Karnevalsgesellschaft im Rhein-Kreis wieder ganz groß feiern will – „mit vielen originellen Fußgruppen und tollen bunten Großwagen“.

(wilp)