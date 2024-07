Karneval beschäftigt Grevenbroicher auch im Sommer Orkener verpflichten „Hochkaräter“ für große Sitzungen

Karneval? Und das im Sommer? Aber selbstverständlich! Die „Grielächer“ in Orken wissen: „Der frühe Vogel fängt den Wurm.“ Oder passender: „Der frühe Karnevalist verpflichtet den besten Act.“ Die Jecken haben in den vergangenen Monaten etliche Kontakte zu den „ganz Großen“ der Karnevalsszene geknüpft – und kürzlich ihr Programm für den Start in die Session 2024/2025 festzurren können.