Karneval 2024 in Grevenbroich - alle Termine Altweiberbälle, Kostümpartys und ein wiederbelebter „Kappeswagen“

In Orken gehen die „Grielächer“ am Donnerstag, 8. Februar, in den Endspurt: Um 13.11 Uhr laden die Jecken um Präsident Sven Bronneberg zur Altweiberparty ins Festzelt an der Richard-Wagner-Straße ein. Tickets zum Preis von zehn Euro sind noch im Vorverkauf erhältlich. Ausverkauft ist allerdings der Kinderkarneval, den die Gesellschaft am Freitag, 9. Februar, in Kooperation mit dem Familienzentrum „Rappelkiste“ veranstaltet. Am Samstag, 10. Februar, folgt der Höhepunkt des Fastelovends in Orken: Um 14.11 Uhr formiert sich auf der Richard-Wagner-Straße der närrische Lindwurm mit vielen Fußgruppen und Mottowagen. Mit dabei: Prinz Jörg Mostert, Bauer Ronny Bohlen und Jungfrau Ralf „Rafela“ Erdmann. Bei der anschließenden „After-Zoch-Party“ wird im Zelt – bei freiem Eintritt – kräftig auf die Pauke gehauen.