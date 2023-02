Jecke Kreation aus Grevenbroich „Erdbeergas“ und „Schokostrom“ – Café Breiden präsentiert den Energie-Berliner

Wie schon beim „Impf-Berliner“ zur Corona-Hochphase oder dem „Booster-Weckmann“ können Jecke selbst für die Füllung des süßen Gebäcks sorgen. In jedem „Energie-Berliner“ steckt eine Spritze mit einer Geschmacksrichtung nach Wahl. Die Idee für die Power-Version des karnevalistischen Kultgebäcks stammt von Großmutter Marianne Schall, geborene Breiden. „Den Teig für die Berliner stellen wir selbst her“, sagt Nico Schall, der das goldbraune Siedegebäck gemeinsam mit seinem Vater Jürgen Schall täglich frisch zubereitet. An Karneval läuft die Produktion auf Hochtouren, vor allem an Altweiber gehen Hunderte Berliner – auch in der klassischen Version – über die Theke.