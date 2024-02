„Grielächer“ in Grevenbroich Orkener Narren bringen zum „Zoch“ sechs Großwagen auf die Straße

Orken · Zum Finale der Session haben es die Orkener Karnevalisten am Samstag krachen lassen: Am Umzug durch den Stadtteil beteiligten sich mehrere Hundert Narren in bunten Kostümen.

10.02.2024 , 15:41 Uhr

Am Samstag war Orken fest in der Hand der Jecken. Mit einem großen Umzug durch den Stadtteil haben die Narren das Finale der Karnevalssession gefeiert. Die Karnevalisten brachten nicht weniger als sechs Großwagen auf die Straße. Karneval 2024 in Grevenbroich – alle Termine und Events im Überblick Umzüge, Veranstaltungen und Partys Karneval 2024 in Grevenbroich – alle Termine und Events im Überblick Der „Zoch“, der sich von der Richard-Wagner-Straße aus in Bewegung setzte, lebte aber auch von zahlreichen Fußgruppen, die für Stimmung sorgten – mit „ordentlich“ Wurfmaterial und passender Musik. Der Umzug selbst zählte mehrere Hundert Teilnehmer. Gefeiert wird weiterhin – bei der „After-Zoch-Party“ im Zelt der „Grielächer“. Hier geht es zur Bilderstrecke: So bunt feiern die Jecken den Karnevalszug in Orken 2024

(PS)