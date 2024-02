Karnevalsbilanz in Grevenbroich OSD erwischt „Wildpinkler“ und kassiert geschätzt einen Einkaufswagen voller Glas ein

Der städtische Ordnungs- und Servicedienst (OSD) hat nach dem Straßenkarneval in Grevenbroich für unsere Redaktion eine Bilanz gezogen. Wie Rathaus-Sprecher Lukas Maaßen am Dienstag erklärte, ist es insgesamt ruhig gewesen. Dennoch mussten die Mitarbeiter des OSD auch zum Sessionsfinale in diesem Jahr des Öfteren das für mehrere Party-Orte ausgesprochene Glasverbot durchsetzen. „Ungefähr ein Einkaufswagen voll mit Glas konnte entgegengenommen werden“, sagt Maaßen. „Entgegengenommen“ heißt: Die Karnevalisten, die die entsprechenden Zonen in Orken, Wevelinghoven, Hemmerden und Gustorf trotz des Glasverbots etwa mit Glasflaschen betreten hatten, kamen der Aufforderung zur Abgabe der Behältnisse umgehend nach. Entsprechend brauchten sie keine Geldbuße befürchten. „Die Jecken zeigten Verständnis“, sagt Maaßen.