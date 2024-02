Straßenkarneval in Grevenbroich Jecken platzieren bei Umzügen auch ernste Botschaften

Grevenbroich · Bei den Karnevalsumzügen in Grevenbroich gab es an einigen Stellen auch versteckte Botschaften mit ernstem Hintergrund. So ging es manchen Narren darum, ein Zeichen für Vielfalt zu setzen – oder auf die Bedeutung der Landwirtschaft aufmerksam zu machen.

14.02.2024 , 04:50 Uhr

„Keine Kamelle für Nazis“: Diese Karnevalisten in Hemmerden haben ein Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt. Foto: Kandzorra, Christian