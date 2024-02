Große Party in Wevelinghoven Rund 2000 Karnevalsfans feiern bei „Da simmer dabei“

Wer vor Ort mit dabei war, konnte sehr schnell erkennen: Hier feiert die Generation „Ü25“ Karneval. Schon um 18.30 Uhr hatte sich vor dem Festzelt eine Schlange von mehreren hundert Metern gebildet, zwei Stunden später gingen im Zelt die Hände zur Musik von Brings, Querbeat oder den Paveiern immer wieder in die Höhe. Zahlreiche Gruppen machten beim Kostümwettbewerb mit, den ersten Preis gab es am Ende für die „Schönheitsoperierten“ – eine Frauen-Gruppe, die mit Kunststoff-Po-Vergrößerung und aufgespritzten Lippen für eine grandiose Optik gesorgt hatten. Dafür gab es Freikarten für ein 90er-Jahre-Festival am Pfingstwochenende in Dormagen.