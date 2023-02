Finale der Session in Grevenbroich Karnevals-Start mit Schlüsselübergabe und jecken Partys

Grevenbroich · Am Altweiber-Tag steigen in Grevenbroich mehrere Partys: Los geht’s mit der Schlüsselübergabe im Café Extrablatt. Danach finden große Veranstaltungen in Orken und Gustorf statt – für Gustorf gibt’s noch Karten.

15.02.2023, 14:00 Uhr

Diesen Orden übergibt der Bürgermeister an die Tollitäten. Foto: Stadt Grevenbroich

Grevenbroich startet diesen Donnerstag um 11.11 Uhr offiziell in die tollen Tage. Im Café Extrablatt, gleich unter dem Neuen Rathaus, wird Bürgermeister Klaus Krützen den Stadtschlüssel an die heimischen Tollitäten übergeben. Eingeladen sind die Karnevalsgesellschaften aus dem Stadtgebiet, vor allem aber die (weiblichen) Dreigestirne aus Orken und Gustorf. So feiern die Jecken Karneval 2023 im Rhein-Kreis Neuss Alle Termine im Liveblog So feiern die Jecken Karneval 2023 im Rhein-Kreis Neuss Bei dieser Gelegenheit wird der Verwaltungschef verdiente „Fastelovendsjecke“ mit dem neuen Stadtorden auszeichnen. Das im Rathaus entworfene und von einem Grevenbroicher Unternehmen produzierte Schmuckstück zeigt den Rathausschlüssel, das Stadtwappen und einen Narren – damit sollen die städtischen Insignien mit der jecken Zeit verbunden werden, erklärt Rathaussprecherin Claudia Leppert. Dekoriert mit diesem Orden werden die „großen“ Tollitäten; für die „kleinen“ Prinzenpaare hält der Bürgermeister eine besondere Überraschung bereit. Mit der Schlüsselübergabe erfolgt gleichzeitig der Startschuss für den Höhepunkt der Session. Bereits am Nachmittag werden die Karnevalsgesellschaften aus dem Stadtgebiet zu ihren Altweiber-Feten einladen. Wobei es bei den „Grielächern“ in Orken keine Chance mehr gibt, spontan ins Festzelt zu gelangen. „Unsere U25-Party ist kompletet ausverkauft“, meldet Präsident Sven Bronneberg. 1000 Menschen werden ab 14 Uhr im Festzelt an der Richard-Wagner-Straße feiern. In Gustorf sind allerdings noch Karten zu haben. Der „Närrische Sprötz-Trupp“ unter Leitung von Präsidentin Petra Weenen lädt ebenfalls für 14 Uhr zur Altweiber-Party in sein Festzelt am Torfstecherweg ein. Dort werden die „Schürzenjäger“-DJs mit jecker Musik und aktuellen Chart-Hits für reichlich Stimmung sorgen. Bei dieser Gelegenheit werden die Gustorfer traditionell eine weitere Schlüsselübergabe zelebrieren. Eintrittskarten für die jecke Gaudi sind an der Tageskasse erhältlich.

(wilp)