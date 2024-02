Rosenmontag in Gustorf Hunderte Jecken sind außer Rand und Band

Dass Menschen am Karnevalszug teilnehmen können, ist nicht immer selbstverständlich. So etwa für die 14 Klienten der Lebenshilfe, die sich als Clowns in Schale geworfen hatten. „Wir sind für jeden Spaß frei, bist du dabei?“, lautete ihr Motto. „Es ist für uns eine Geschichte der Inklusion. Wichtig ist, dass wir einfach Teil der Dorfgemeinschaft sind“, sagte Betreuerin Katja Brendler. „Für unsere Bewohner ist das heute etwas Besonderes. Und auch ein Tag, an dem sie rauskommen.“ Angesichts von Personalmangel sei dies eine Herausforderung. „Wir müssen Kostüme organisieren, Sachen bestellen und basteln. Und dann muss alles anprobiert und angepasst werden. Weil unsere Leute haben auch keine Normgrößen“, erklärte Brendler. Es sei eine wochenlange Vorarbeit nötig – ein Aufwand, der sich lohne: „Das schönste Geschenk ist das Lachen der Leute. Und die erzählen dann auch noch wochenlang davon, dass sie mitgegangen sind.“