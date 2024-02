Erste Karnevalsparade der Grundschulen in Grevenbroich „Kids & Konfetti“: 1500 Kinder ziehen kostümiert durch die Innenstadt

Grevenbroich · Am Altweibertag geht es bunt zu in der Innenstadt: Rund 1500 Grundschüler aus Grevenbroich formieren sich zur ersten Kinder-Parade durch die City. Was die Teilnehmer erwartet und wo sich das jecke Treiben verfolgen lässt.

04.02.2024 , 17:36 Uhr

Die Organisatoren der ersten Karnevals-Parade für Kinder üben sich schon einmal im Konfetti-Werfen. Foto: Jugendamt Grevenbroich

Inhalt des Artikels Termin Sammelpunkt Kostüme Zugweg Bunte Verkleidungen, lachende Gesichter und karnevalistische Klänge: Termin Am Donnerstag, 8. Februar, geht es jeck zu in der Innenstadt. Etwa 1500 Kinder aus den Grundschulen im Stadtgebiet formieren sich am Altweibertag unter dem Motto „Kids & Konfetti“ erstmals zu einer großen Karnevals-Parade durch die City. Karneval 2024 im Rhein-Kreis Neuss – alle Termine und Events im Überblick Umzüge, Sitzungen, Veranstaltungen und Partys Karneval 2024 im Rhein-Kreis Neuss – alle Termine und Events im Überblick „Mit dieser Veranstaltung möchten wir den Kindern, die zwischen den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf aufwachsen, die Möglichkeit geben, sich aktiv an diesem besonderen Fest zu beteiligen“, sagt Jugenddezernent Florian Herpel. Hinter dieser Parade stehe die Idee, den jungen Jecken eine Plattform zu bieten, um ihre Kreativität und Begeisterung für den Karneval und das Brauchtum schon im Kindesalter auszuleben. „Kids & Konfetti“ ist dabei das Ergebnis der gemeinsamen Planung vom Jugendamt der Stadt und den Grundschulen, die zusammen beschlossen haben, dem Straßenkarneval auch für die Jüngsten eine Bühne zu bieten. „Die ganze Organisation im Team mit den Leitungen der örtlichen Grundschulen verlief reibungslos. Das zeigt einmal mehr, wie viel Bereitschaft vorhanden ist, etwas Neues und Wertvolles für die Kinder unserer Stadt zu kreieren und wie gut die Schnittstelle Jugendhilfe/Schule funktionieren kann“, sagt Christian Abels, Leiter der Kinder- und Jugendförderung. Altweiberbälle, Kostümpartys und ein wiederbelebter „Kappeswagen“ Karneval 2024 in Grevenbroich - alle Termine Altweiberbälle, Kostümpartys und ein wiederbelebter „Kappeswagen“ Sammelpunkt Sammelpunkt aller Grundschüler ist das Schlossstadion. „Ricks Junior Time“ sorgt bei der Ankunft und Aufstellung der rund 1500 Teilnehmer für ein fröhliches Warm-up-Programm, bevor die Parade dann durch die Innenstadt zieht. Begleitet wird die Karnevals-Kolonne unterwegs von Musik und mit Unterstützung des Vereins „Vollgas Veranstaltungen“, Fahrzeugen von den Stadtbetrieben und vielen weiteren ehrenamtlichen Helfern. Beim Ausklang im Stadion sorgt erneut „Ricks Junior Time“ für Freude bei den Kleinen. Pünktlich um 11.11 Uhr wird die Parade mit einem gemeinsamen „Grevenbroich Helau“ beendet. Kostüme „Es ist wundervoll zu sehen, mit wie viel Begeisterung und Fantasie die Kinder momentan ihre Kostüme planen und sich auf die Parade vorbereiten. Es macht uns wahnsinnig viel Freude, den Kleinen eine solche Erfahrung zu ermöglichen“, teilen die Schulleitungen Susanne Jacob, Sabine Klung und René Sell aus dem Organisations-Team mit. Zugweg „Kids & Konfetti“ verspricht ein farbenfrohes und fröhliches Spektakel zu werden, das besonders die Innenstadt in ihren Bann ziehen wird. Die Parade nimmt folgenden Weg: Schlossstraße, Graf-Kessel-Straße, Bahnstraße, Breite Straße, Kölner Straße, Am Ständehaus, Karl-Oberbach-Straße, Schlossstraße und Schlossstadion.

