Schlüsselübergabe in Grevenbroich Jecke Frauen-Power übernimmt die Stadt

Zum zweiten Mal hatte die Stadt zur Schlüsselübergabe ins Cafe Exstrablatt geladen. Wo war der närrische Machtwechsel schon überall zelebriert worden – einst draußen auf einer Bühne vor dem alten Rathaus, später im Fahnensaal und in der alten Feuerwache, einmal ging die Verwaltung zum Lachen und Schunkeln sogar in den Keller, in die Rathauskantine. Da bietet das Café Extrablatt im Rathaus-Erdgeschoss doch angenehmere Atmosphäre, und mit dem zweiten Mal ist eine rheinländische Tradition begründet.