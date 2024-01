Fotos So bunt feiern die Jecken den Karnevalszug in Orken 2023

Am Samstag, 18. Februar 2023, hieß es „Dr Zoch kütt“ in Grevenbroich-Orken. Clowns, Piraten und Feen zogen gut gelaunt durch die Straßen. Die Planungen für den Umzug 2024 sind bereits so gut wie abgeschlossen. Am Samstag, 10. Februar, geht es um 14.14 Uhr los. Anschließend gibt es eine After-Zoch-Party.