Fotos So jeck feiern die Narren in Hemmerden Karneval

Mehrere Tausend Zuschauer haben den Karnevalszug durch Hemmerden am Sonntag verfolgt. Wir haben einige Momente in Bildern eingefangen. Unter den Zug-Teilnehmern waren viele junge Leute. Sie verwandelten das Dorf in eine Partymeile. Für 2024 ist bereits alles vorbereitet: Am 11. Februar um 13 Uhr geht es wieder los.