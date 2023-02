Straßenkarneval in Grevenbroich Gustorfer „Zoch“ mit Abba und Medusa

Der guten Stimmung jedoch tat das keinen Abbruch. Die Narren legten sich ins Zeug, warfen Kamelle in die Menge – und riefen bei lauter Musik „Helau!“ und „Alaaf!“. So auch die „Sodbach-Clowns“. Sie haben ihrem Namen alle Ehre gemacht und sind in Clown-Vollausstattung durch die Straßen gezogen. „Die meisten von uns kommen aus Elfgen oder Laach. Deshalb ,Sodbach-Clowns‘. Aber wir sind zur Kirmes und an Karneval immer in Gustorf. Hier ist noch richtig was los“, sagte Hannah Kahnt, eine der 25 Gruppenmitglieder.