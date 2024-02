Karnevalszüge 2024 in Grevenbroich Wie in der Stadt die Jecke trecke

Schon am Donnerstag, 8. Februar, geht es jeck in der Innenstadt zu. Etwa 1500 Kinder aus den Grundschulen im Stadtgebiet formieren sich am Altweibertag unter dem Motto „Kids und Konfetti“ erstmals zu einer großen Karnevals-Parade durch die City. Der von der Kinder- und Jugendhilfe organisierte Zug startet um 10 Uhr auf der Schlosstraße und endet gegen 11.11 Uhr im Stadion.