Karneval 2024 in Grevenbroich Auch Schützenkönig Calle macht beim Rosenmontagszug in Allrath mit

Eric gehörte mit seinen zwei Jahren zu den jüngsten Zaungästen, die die Zugstraßen säumten. Er war mit seiner Oma Beate aus Garzweiler gekommen. Einer der teilnehmenden Freundeskreise hat sich „Alte Knochen“ genannt. Sie waren am Montag aber noch ziemlich munter und hatten sich als Emojis verkleidet. „Die Flotten Lotten“ kamen als Spielkarten, obwohl es sich um Kegelschwestern handelt. „Wir wissen, dass wir hier in Allrath mit den Großen nicht mithalten können, wir sind klein, aber fein“, sagte Marina, die am Sonntag 50 Jahre alt geworden ist. Sie hatten als Wurfmaterial sogar Modeschmuck in ihren Wagen.