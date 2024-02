Tausende Narren beim Umzug durch Hemmeden Jecken kochen 100 Kilo Kappes für den Zoch

Der feiernden Menge am Straßenrand hat vor allem die „Party Factory“ eingeheizt. Die 70 jungen Männer und Frauen aus der Umgebung hatten sich diesmal in die Roben närrischer Piraten geworfen und ließen es pünktlich ab „elf nach zwei“ im Ortskern krachen. Tatsächlich sind die Jecken um Maxi Netzer, Vanessa Göbels, Philipp Tadke, Marie Esser und Lukas Humpesch wahre Karnevalisten: Denn Hemmerden ist für das Team die zweite von insgesamt drei aufeinanderfolgenden Party-Stationen zum Sessionsfinale. Am Samstag hatte sich die „Party Factory“ bereits unter das närrische Volk in Otzenrath/Spenrath gemischt – und am Rosenmontag geht’s in Gierath/Gubberath weiter. Hemmerden aber ist für die Jungs und Mädels ein Pflichttermin. „Die Stimmung ist ultra. Das ist der größte Zug, mit vielen jungen Leuten“, sagte Lukas Humpesch, der auch erklärte: „Für einen Ort allein lohnt es sich nicht, einen so großen Wagen zu bauen.“