Karneval 2024 in Grevenbroich Jecke Pänz ziehen bunt kostümiert durch die Innenstadt

„Als Kind ist Karneval immer eine super aufregende Zeit”, erinnerte sich Melanie Höfels. Das Schlüpfen in die Kostüme und der Geruch von Schminke sind ihr besonders im Gedächtnis geblieben. Für einzigartige Erinnerungen wollten die Veranstalter an diesem Tag ebenfalls sorgen. Besonders über die vollen Straßen in der Innenstadt freute sich Abels. „Das war für die Kinder ein absolutes Highlight mit den Konfetti-Kanonen, die dann abgeschossen wurden. Das sind tolle Bilder gewesen. Und auch Bilder, die es so in der Innenstadt zumindest im letzten Jahrzehnt nicht gegeben hat. Also dass wirklich die Schulen sich gemeinsam mit der Jugendhilfe auf den Weg machen und so eine schöne Veranstaltung auf die Beine stellen.”