Karneval 2023 in Grevenbroich Stadt erklärt Marktplatz Wevelinghoven zur glasfreien Zone

Die Stadt Grevenbroich erklärt den Marktplatz in Wevelinghoven und das Wohnumfeld zum ersten Mal an Karneval zu einer glasfreien Zone. Bier- und Schnapsflaschen sind damit an den tollen Tagen tabu – der städtische Ordnungs- und Servicedienst (OSD) kündigt Kontrollen an. An zwei Tagen steigen im Festzelt auf dem Marktplatz große Partys: Am Freitag „Karneval total“, am Samstag „Da simmer dabei“. Erwartet werden jeweils bis zu 1500 Besucher. Getränke können die Narren ohnehin nicht mit ins Zelt nehmen, dort gibt es einen eigenen Verkauf. Mit dem Glasverbot draußen will die Stadt auch dafür sorgen, dass vor dem Eingang keine Flaschen abgestellt werden, die zu Bruch gehen und andere verletzen könnten. Auch der Kirmesplatz in Gustorf soll glasfrei bleiben, hier hat die Stadt ebenfalls ein Verbot ausgesprochen.