Karnevalsvereine planen ein verrücktes Wochenende Tausende Jecken stürmen bald wieder die Straßen von Grevenbroich

Den Tulpensonntag bespielen am 19. Februar einmal mehr die Jecken aus Hemmerden. Dort wird sich pünktlich um 14.11 Uhr der närrische Lindwurm in Bewegung setzen. „Die Anmeldungen laufen noch auf vollen Touren – wir sind aber guter Dinge, dass wieder so viele Teilnehmer wie gewohnt dabei sein werden“, sagt Michael Aretz von den Karnevalsfreunden. Heißt: Mindestens 600 Aktive werden in Fußgruppen und auf Großwagen für gute Laune sorgen. Die steigenden Kosten beschäftigen auch die Hemmerdener. Weil Versicherung, Straßenreinigung sowie Toilettenwagen (im Ort werden sieben aufstellt) teurer geworden sind, musste der Zugbeitrag von zehn auf 15 Euro pro Kopf angehoben werden. „Dafür kommen wir den Teilnehmern aber etwas entgegen“, sagt Aretz. So hat jeder, der beim Umzug aktiv mitmacht, freien Eintritt zum Preiskostümball am Samstag sowie zur After-Zoch-Party am Sonntag. Und: Die Karnevalsfreunde haben die Gebühren für die TÜV-Abnahme der Großwagen komplett übernommen – immerhin 100 Euro pro Anhänger.