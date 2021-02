Grevenbroicher Karnevalisten im Lockdown : Grielächer, Sprötztrupp und Co. hoffen nun auf die nächste Session

Grevenbroich Straßenkarneval ist tabu, auch auf Online-Karneval verzichten die Grielächer in Orken und der Sprötztrupp in Gustorf. Es gibt jedoch noch andere Möglichkeiten, wie sich die Narren den Karneval nach Hause holen können.

Kostümierte Jecken auf den Straßen, Möhnen am Altweiber-Donnerstag – das wird es wegen des Lockdowns in dieser Session nicht geben. In närrische Stimmung bringen können sich die „gebremsten“ Jecken aber mit dem „Jeckstream“, den Alexander Barth, Sänger der Grevenbroicher Band Rabaue, und sein guter Freund Christoph Runkel auf die Beine gestellt haben. Online können sich die Karnevalisten eine Sitzung nach ihrem Geschmack zusammenstellen. Unter den fast 40 Akteuren befinden sich die Größen der närrischen Zeit, unter anderem Brings, Bläck Fööss, Höhner, Miljö, Die Filue, Räuber, Achnes Kasulke und Markus Krebs. Welche Pakete es gibt und was der Sitzungskarneval fürs Wohnzimmer kostet, ist im Internet unter jeckstream.de zu finden.