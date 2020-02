Karneval in Grevenbroich : Frauen-Team bildet das nächste Orkener Dreigestirn

Grevenbroich Noch stehen Prinz Dirk Korte und seine Freunde Johannes Erdmann (Bauer) und Oliver „Olivia“ London (Jungfrau) im Mittelpunkt des närrischen Treibens. Doch schon in der kommenden Session haben drei Frauen die Jecken der Orkener „Grielächer“ fest in der Hand.

Nach einem rundum gelungenen Umzug am Karnevalssamstag versammelten sich die Kostümierten traditionell im großen Festzelt auf dem Schützenplatz, um die närrische Zeit noch weiter zu feiern. Der passende Rahmen, um das aktuelle Dreigestirn zu würdigen und das künftige gebührend willkommen zu heißen. Das tat Sitzungspräsident Dominik Speck dann auch stellvertretend für alle anderen Karnevalisten in Orken. In der kommenden Session feiern die Orkener mit einem Damen-Dreigestirn, zum dritten Mal nach 1993 und 2006.

Die drei Frauen haben das derzeitige Dreigestirn bereits in dieser Session eng begleitet, schließlich ist der jetzige Bauer mit dem künftigen Prinzen verheiratet. So wissen sie, worauf sie sich freuen können. Inga Erdmann ist 27 Jahre alt und Steuerberaterassistentin. Neben dem närrischen Treiben ist sie sportlich im TV Orken unterwegs, engagiert sich im Stadtsportverband und ist Fan der Kansas City Chiefs. Die 29-jährige Angela Eißenberg arbeitet als Verwaltungsfachangestellte bei der Stadtverwaltung Düsseldorf, verbringt ihre Freizeit mit ihren drei Hunden, hoch zu Pferd, mit ihren Kindern und dem künftigen Prinzenführer, ihrem Mann Christoph. Streng genommen ist die baldige Jungfrau Julia Schmitz erst sechs Jahre alt, da sie am 29. Februar geboren wurde. Die 24-Jährige ist Diabetassistentin und backt und joggt in ihrer Freizeit gerne. Sie alle können „ihre“ Session kaum erwarten. Vor allem, weil sie die Begeisterung des amtierenden Dreigestirns hautnah miterleben konnten: