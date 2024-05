Für Hund und Katze in Kapellen und Umgebung Wenn das Haustier eine Zahnspange braucht

Info

Patienten Die Anzahl an Zahn- und Kieferspezialisten für Tiere ist in Deutschland überschaubar. Daher kommen ins Zentrum für Tierzahnheilkunde Patienten aus einem breiten Einzugsgebiet. Es waren bereits Tiere aus der Eifel, dem Sauerland und sogar aus Leipzig und Bayern zur Behandlung in der Praxis.

Vereinigung Im Zusammenschluss der Deutschen Gesellschaft für Tierzahnheilkunde haben sich tätige zahnmedizinische Tierärzte zusammengetan, um die moderne Zahnmedizin in der tierärztlichen Praxis zu fördern. Unter www.tierzahnaerzte.de können auf ihrer Website Tierzahnärzte aus der Umgebung gesucht werden.