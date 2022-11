Grevenbroicher weiter engagiert für Opfer der Flutkatastrophe Im Dauereinsatz fürs Ahrtal

Die Flutkatastrophe im Juli 2021 hat den gesellschaftlichen Zusammenhalt besonders auf die Probe gestellt. Zahlreiche Freiwillige sind in ihrer Freizeit in die betroffenen Dörfer gefahren, um dort beim Wiederaufbau helfen zu können, andere haben reichlich Spenden gesammelt. Doch nun flacht der tatkräftige Einsatz bei vielen Helfern wieder ab. Bewohner des Ahrtals hingegen leben weiterhin im Chaos, wohnen oft noch in Ruinen. Damit auch sie wieder in den Alltag finden können, engagieren sich Ralf und Claudia Breuer aus Grevenbroich unverändert. Sie haben das Ahrtal nicht vergessen. Zuletzt stellten sie daher eine Laternen-Aktion auf die Beine, durch die erneut eine große Spendensumme gesammelt und an den Verein „Grevenbroicher Helfer mit Herz“ übergeben werden konnte.