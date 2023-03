Geplanter Wohnungsbau in Kapellen Nachverdichtung löst Debatte aus

Das Ratsbündnis hielt dagegen. Martina Suermann (Mein GV) verwies darauf, dass das Areal an der Schubertstraße bereits versiegelt sei und laut Schulentwicklungsplan nicht mit explodierenden Schülerzahlen zu rechnen sei. Man müsse sich auf die Aussagen der Verwaltung verlassen können. Außerdem sei die Zahl der Häuser, die dort gebaut werden sollen, reduziert worden. Die Interessen derer, die Wohnraum suchen, sind laut Suermann höherwertiger. Renate Steiner von den Grünen regte an, die Bauträger zu verpflichten, Fotovoltaikanlagen auf den Dächern der Neubauten an Schubertstraße und Stifterstraße zu installieren. Und sie regte an, einen Bürgerpark in Kapellen zu schaffen. Bei der CDU löste letztes vor allem eines aus: Kopfschütteln.