Vor dem großen Umzug in Kapellen: Eltern arbeiten wie am Fließband für Sankt Martin

Was auffällt: In die Tüten kommt ausschließlich Ware der führenden Markenhersteller. Das hat einen Grund: „Wir können uns das leisten, denn die Kapellener sind in Sachen Martinsfest äußerst spendabel“, berichtet Stappen. Rund 11.000 Euro kamen bei der Haussammlung in diesem Jahr zusammen – „ein Rekordergebnis“. Gemeinsam mit dem Vorstandsmitglied Ursula Thüsing besucht Claus Stappen weit im Vorfeld des Martinsfestes die 18 Elternversammlungen in Schule und Tagesstätten, um Mütter und Väter als Sammler zu gewinnen.