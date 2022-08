Einsatz in Kapellen : Feuerwehr löscht Brand auf Balkon im fünften Stock

Einsatz in Kapellen

Kapellen Die Löscheinheit Kapellen der Grevenbroicher Feuerwehr blickt auf einen einsatzreichen Donnerstag zurück. Nach einem Unfall auf der A46 brannte es auf einem Balkon.

Kurz nachdem die Freiwilligen Feuerwehrleute ihren Einsatz nach dem Zusammenprall zweier Lkw auf der Autobahn 46 abgeschlossen hatten, gab es erneut einen Alarm für die Retter. Diesmal hatten sie es aber nicht weit: In unmittelbarer Nachbarschaft zum Gerätehaus an der Stadionstraße brannte es in einem Garten und auf einem Balkon im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses.