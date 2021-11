In Kapellen soll die Bebauung eines Schulhofs verhindert werden : CDU will Bau-Areal für Schule retten

Auf dem Areal befinden sich Pavillons und dieser Spielplatz. Foto: Kandzorra, Christian

Kapellen Warum die Politiker eine Wohnbebauung auf dem alten Schulhof in Kapellen verhindern wollen – und was Anwohner planen, um weiterhin gegen die Bauvorhaben zu protestieren.

Bei einer – wenn auch überschaubaren – Bürgerversammlung haben Politiker der CDU-Fraktion am Freitagabend vor den Vereinspavillons auf dem alten Schulhof an der Schubertstraße einmal mehr deutlich gemacht, dass sie eine Bebauung des Areals verhindern wollen. Die Politiker begründeten den von ihnen geforderten Planungs-Aufschub von fünf Jahren mit Unklarheiten in Bezug auf die Entwicklung der benachbarten Grundschule – auch vor dem Hintergrund einer möglichen Realisierung des dritten Bauabschnitts im Neubaugebiet.

„Wir haben uns in Grevenbroich schon oft vertan, was die demografische Entwicklung angeht“, sagt der Kapellener Ratsherr Ralf Cremers und verweist etwa auf die vor einigen Jahren vorherrschende Diskussion um die mögliche Schließung von Grundschulstandorten in der Stadt. Die Entwicklungen hätten sich binnen weniger Jahre komplett gewandelt. „Weit entfernt von jeder Parteipolitik ist es Wahnsinn, einen bestehenden Schulhof neben einer Schule, von der man nicht weiß, wie sie sich entwickeln wird, für eine Bebauung aufzugeben. Das entbehrt jeder Logik“, sagt Cremers. Ziel der Partei ist es, das Areal neben der Schule als potenzielle Erweiterungsfläche zu erhalten.

Cremers erklärte bei der Versammlung, dass die CDU nicht grundsätzlich gegen Nachverdichtungen sei. „Nur den Dorfkern so kaputt zu machen, ist ein Unding.“ Dabei spiele es auch keine Rolle, ob dort einer, zwei oder drei Baukörper errichtet würden. Die Stadt hatte vor einigen Monaten einen Entwurf für drei Mehrfamilienhäuser vorgelegt, die auf dem alten Schulhof, dem Spielplatz und einer angrenzenden Grünfläche entstehen könnten. Die Politiker im Planungsausschuss hatten die Bebauung auf diesem Entwurf für zu eng befunden und ihn zur Überarbeitung an die Verwaltung zurückgegeben. Anwohner protestieren seitdem gegen jegliche Form der Wohnbebauung, ähnlich wie an der nicht weit entfernten Stifterstraße. Einer Erweiterung der Schule hingegen stehen viele Anwohner offen gegenüber.

Cremers ermutigte die Bürger, die sich für die Freihaltung beider Flächen in Alt-Kapellen einsetzen, weiterhin auf sich aufmerksam zu machen und Unterschriften zu sammeln. Den Erhalt der Freifläche neben dem Friedhof an der Stifterstraße hält er auch für sinnvoll, gerade mit Blick auf eine mögliche Erweiterung der ebenfalls nahegelegenen Kita.

Für den Erhalt beider Flächen sind inzwischen mehr als 1000 Unterschriften zusammengekommen. Anwohnerin Katja Blume, die sich seit Beginn an mit engagiert, hofft nun, dass die Kapellener nicht müde werden, sich gegen die Wohnbau-Vorhaben zu stellen. Sie regte auch die Aufstellung eines Dorfentwicklungsplans an.

