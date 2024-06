Brasilianische Kampfkunst in Kapellen 16 Nationen bei internationalem Capoeira-Treffen

Eine allgemeingültige Antwort auf die Frage, was Capoeira genau ist, gibt es nicht. Doch auch wenn der Begriff von jedem anders interpretiert wird, wird er meist als ein Mix aus Kampf und Tanz angesehen, in dem die Bewegungsmöglichkeiten des eigenen Körpers erkundet werden. Für Umoi Melo de Souza ist der traditionsreiche Sport jedoch viel mehr: „Capoeira ist eine Lebensphilosophie, nach der ich mich richte.“ Der gebürtige Brasilianer sieht in der Ausübung der Kunstkampfsportart nicht nur einen Sport, sondern einen Weg, die Gleichheit der Menschen zu verdeutlichen. „Capoeira ist eine spezielle Kunst, die die Menschen zusammenbringt – egal welcher Nationalität, Religion, welchem Geschlecht oder Alter sie angehören“, sagt der Trainer.