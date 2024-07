Wassersport in Grevenbroich Kanu-Club will wieder an Wettkämpfen teilnehmen

Grevenbroich · Der Kanu-Club Grevenbroich veranstaltet aktuell vereinsinterne Events und bietet Anfänger-Schnupperkurse an. Was der erste Vorsitzende aber eigentlich will: Zurück zu den Wurzeln und erfolgreich mit Wettkampf-Kanuten an den Start gehen.

31.07.2024 , 04:50 Uhr

Paddeln auf der Erft – das ist nicht nur an heißen Sommertagen ein erfrischendes Erlebnis. Foto: Kanu-Club Grevenbroich

Von Sarah Kohn