Am Samstag in Grevenbroich „Weihnachtskanuten“ paddeln in Lichter-Booten über die Erft

Wie der Club mitteilte, treffen sich die Mitglieder um 15 Uhr am Bootshaus, um die Boote mit Lichterketten, Tannengrün und Weihnachtskugeln zu dekorieren. Sobald die Dämmerung einsetzt, wollen sich die Sportler auf den Weg machen: Gegen 17 Uhr wollen sie in beleuchteten Kanus vom Erft-Arm oberhalb der Wildwasserstrecke in Richtung Schlossbad und Kampers Mühle paddeln. Später wollen die Wassersportler Kurs auf das Wildgehege und auf die Neuenhausener Brücke nehmen. Im Anschluss ans Weihnachts-Paddeln treffen sich die Teilnehmer an einem wärmenden Lagerfeuer, wo sie mit Glühwein und Kinderpunsch anstoßen möchten.