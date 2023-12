Kanu-Club Grevenbroich Die „Weihnachtspaddler“ trotzten dem Dauerregen

Die Clubmitglieder starteten in der Dämmerung in ihren „Weihnachtsbooten“ vom Erft-Arm oberhalb der Wildwasserstrecke in Richtung Schwimmbad und Kampers Mühle. Danach nahmen die Männer und Frauen um KCG-Trainer Uwe Königs Kurs auf die Neuenhausener Brücke. Dann ging’s zurück zum Bootshaus, wo nach einer warmen Dusche auch heiße Getränke und Grillwürstchen auf die hungrige Truppe warteten.