Kanu-Club Grevenbroich Wassersportler eröffnen Saison auf der Erft bei Sonnenschein

Der vorgezogene Saisonauftakt tat der guten Stimmung der Paddler allerdings keinen Abbruch. Während die Aktiven die Abfahrt in Kajaks und Wander-Kanadiern mit Begeisterung zurücklegten, sorgten Karl-Peter Reinders, Reinhold Runo, Sandra und Rolf Friedrich in der Zwischenzeit für eine gedeckte Kaffee-Tafel vor der Bootshalle. „Selbstgebackener Kuchen geht bei uns Paddlern eigentlich immer“, scherzte der KCG-Vorsitzende, der am späten Nachmittag fast 30 Mitglieder am Bootshaus zählte.