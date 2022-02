Fall von Tierquälerei in Grevenbroich : Stammen die Kaninchen aus einer illegalen Zucht?

Den acht Kaninchen, die bislang Unbekannte in Elsen sich selbst überlassen hatten, geht es inzwischen den Umständen entsprechend gut. Foto: Tierheim Foto: Tierheim Oekoven

Elsen/Oekoven Den acht in einer Sporttasche ausgesetzten Tieren geht es inzwischen besser. Im Tierheim wurden sie nun genau untersucht. Die Weibchen weisen Wunden auf. Die Polizei ermittelt.

Der Fall der acht Kaninchen, die in der Dämmerung in einer Sporttasche auf dem Elsener Kirmesplatz ausgesetzt und wenig später völlig verängstigt gefunden wurden, beschäftigt jetzt die Polizei. Der Tierschutzverein im Rhein-Kreis Neuss hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet – wegen Tierquälerei und des Verdachts auf eine illegale Zucht, wie Vorsitzender Benjamin Pasternak erklärt. Die Meldung über die ausgesetzten Tiere, die augenscheinlich in einem schlechten Zustand waren, hatte in Grevenbroich und darüber hinaus für Entsetzen gesorgt. Ob sie die Nacht in der Sporttasche überlebt hätten, wären sie am Samstag nicht rechtzeitig gefunden worden, ist fraglich.

Die Tiere waren am selben Abend von Benjamin Pasternak bei der Feuerwehr abgeholt und in das vom Tierschutzverein betriebene Tierheim in Rommerskirchen-Oekoven gebracht worden. Dort wurden die Kaninchen – fünf Böcke und drei Weibchen – am Mittwoch durch einen Tierarzt genau untersucht. „Ihnen geht es den Umständen entsprechend gut“, sagt Pasternak. Die Tiere würden nun aufgepäppelt, hätten auch schon an Gewicht zugelegt. Gerade die Weibchen allerdings weisen Wunden auf: „Die sind wohl auf das Revier- und Balzverhalten zurückzuführen.“ Die Tiere seien unkastriert. Allgemein spreche vieles dafür, dass sie von jemandem gehalten wurden, der sich nicht gut mit Kaninchen auskennt – in einer privaten, vielleicht in einer illegalen Zucht, vermutet Pasternak.

Ein Weibchen musste nun kahl geschoren werden, damit die Wunden am Rücken und am Hinterleib behandelt werden können. Alle Kaninchen wurden zudem gegen Tierseuchen geimpft, außerdem wurden sie einzeln vorübergehend unter Quarantäne gestellt, um einer Verbreitung möglicher Krankheiten vorzubeugen. „Wir werden sie jetzt weiter aufpäppeln. Wenn es ihnen besser geht und sie an Gewicht zugelegt haben, können sie in unseren Kleintierbestand übergehen und vermittelt werden“, sagt Benjamin Pasternak.

