Bagger in Grevenbroich-Neurath Acker wird für Baustellen-Umfahrung und Material-Lager bearbeitet

Mit Kanalbauarbeiten sind die Bewohner von Frimmersdorf bestens vertraut. Quer durch ihren Ort ist in den vergangenen Jahren ein neuer Mischwasserkanal verlegt worden – in etwa vom früheren Standort der Erfthalle bis hin zum Rewe-Markt an der Franckenstraße. In Kürze soll der „Brückenschlag“ ins Nachbardorf folgen: Auf 430 Metern Länge soll der letzte noch ausstehende Abschnitt des Schmutz- und Regenwasserkanals gebaut werden – zwischen dem Rewe-Markt in Frimmersdorf und dem Netto-Markt in Neurath. Das Wasser soll künftig zum Regenüberlaufbecken Frimmersdorf geleitet werden.