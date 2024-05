Kanalbau in Grevenbroich Stadt richtet Not-Gehweg in Frimmersdorf ein

Auf Neurather Seite der Baustelle wurde Kostenpflichtiger Inhalt in den vergangenen Tagen bereits kräftig gebaggert. Die Arbeiter präparieren dort zwei „Ersatz-Straßen“ auf Feldern direkt an der Straße, jeweils neben der NEW-Trinkwasseranlage. Der Verkehr soll so an zwei Baugruben vorbeigeführt werden – Wartungsschächte, über die die Kanalrohre unter der Kreuzung hindurch geschoben werden sollen. Wegen der Verlegungstiefe kommt dieses besondere Verfahren beim Kanalbau in Frimmersdorf/Neurath zum Zuge. Der Rohrvortrieb soll im Juni beginnen.