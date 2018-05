Grevenbroich: Kampf für bessere Kita-Bedingungen

Grevenbroich Nur Unterschriften zur Verbesserung der Kita-Situation in der Stadt zu leisten, reicht den Frauen der Plattform "Kita Abzocke? Nein danke!" nicht. Sie wollen nun im Jugendhilfeausschuss vorsprechen, um für ihre Anliegen zu kämpfen.

Im April diesen Jahres gegründet, zählt die Plattform "Kita-Abzocke Nein danke!" mittlerweile 1500 Mitglieder. Der Name ist Programm, die Gruppe setzt sich unter anderem dafür ein, die Kita-Gebühren zu senken. "Wir wollen konstruktiv in der Sache bleiben", erklärt Nina Kunze, eine der Engagierten. "Aber die bislang sehr langsame Umsetzung der Verantwortlichen bringt uns in Rage." Deshalb planen die Netzwerkerinnen jetzt, im Jugendhilfeausschuss (JHA) vorzusprechen. Der kommt wieder am Dienstag, 12. Juni, zusammen.