Abfall-Thema beschäftigt Stadtbetriebe stärker denn je Kampf dem Müll – wie Grevenbroich sauberer werden soll

Grevenbroicherinnen wie Martina Suermann, die sich politisch in der Fraktion Mein Grevenbroich engagiert und im Bahnhofsviertel zu Hause ist, sehen hier den richtigen Ansatz: Aus ihrer Sicht müssen die Verursacher des Mülls erreicht werden. „Wir müssen ihnen besser habhaft werden, strenger sein bei Kontrollen, Repressalien durchsetzen“, sagt sie: „Jeder muss sich darüber im Klaren sein, dass die Allgemeinheit für den achtlos weggeworfenen Dreck aufkommen muss.“ Handlungsbedarf sieht Suermann unter anderem im Bahnhofsviertel. Die Politikerin sieht keinesfalls nur die Stadtbetriebe in der Pflicht, in Sachen Müll aktiv zu werden (was sie ja de facto schon tun): Auch der städtische Ordnungs- und Servicedienst müsse aktiv werden, das Gespräch suchen, auch mit Hauseigentümern.