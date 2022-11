Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Grevenbroicher Gesamtschüler engagieren sich sozial

Die Idee zum Projekt hatte der erste Schulleiter Ulrich von Medem in den 90er Jahren gehabt – „es ging darum, dass sich die Schüler außerhalb des Unterrichts für etwas Soziales einbringen, Dienst am Menschen oder an der Natur leisten“, erläutert Klaus Stimpel (58). Der Lehrer für Spanisch und Geschichte und seine Kollegin Daniela Körfer (40) sind die Koordinatoren für „SozVer“. „Die Jugendlichen sollten sich noch mit etwas anderem als ihren schulischen Leistungen einbringen“, sagt Körfer. „Soziale Verantwortung“ an der KKG wurde und blieb bis heute ein wichtiges Element des Schulprogramms. „Mir ist keine andere Schule in Deutschland bekannt, an der es ein solches Projekt in diesem Umfang und seit so langer Zeit gibt“, sagt Stimpel. Und er betont, dass mit dem Engagement auch eine Stärkung des Ehrenamtes verbunden ist. So mancher, der sich als Schüler engagiert, bleibt auch später dabei. So ist laut Stimpel beim Technischen Hilfswerk ein ehemaliger Schüler aktiv, der im Rahmen der „Sozialen Verantwortung“ dort begonnen hatte.