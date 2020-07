Käfer-Allee in Grevenbroich: Neues vom blühenden Bürger-Sinn.

Käfer-Allee in Grevenbroich

Gustorf/Gindorf Die Käfer-Allee Gustorf/Gindorf hat zwei Rastplätze bekommen. Und drei Ansitzpunkte für den Bussard des Reviers mit dem Spitznamen Norbert. Zudem bereitet Initiator Gerd Cremer derzeit die Vereinsgründung vor.

Gerd Cremer hat Schmetterlinge im Kopf. Und Erdhummeln, Bärenklau, Käfer, Mäuse, Lavendel, Kornblumen, Kaninchen – die komplette Natur eben. Vor einem Jahr hatte der Vorruheständler die Idee, den Sockel zur L 116 erblühen zu lassen. Heute summt und brummt es dort über hunderten von bunten Blüten. Und weil die Bauern auf der anderen Seite des einst schnöden Wirtschaftswegs am Ackerrand ebenfalls Blühstreifen eingezogen haben, stimmen die tiefblauen Straßenschilder nun tatsächlich: Käfer-Allee.

Sie ist 1,5 Kilometer lang. Und auch wenn Gerd Cremer 2019 im Vorüberfahren die Idee zu dem Naturprojekt hatte, sorgt er seither dafür, dass sich möglichst alle in Gustorf und Gindorf davon angesprochen fühlen. Die Vereine des Stadtteils, die Schulen und Kindergärten machen mit. Zum Auftakt traten 200 Anwohner an, um die vom Grevenbroicher Schneckenhaus empfohlene Saatmischung zu verstreuen. Mittlerweile wurden mehr als 100 Kilogramm davon ausgesät. „Niemand musste lange gebeten werden, alle machten begeistert mit. Teilweise beteiligten sich Senioren in ihren Rollstühlen daran, den Samen auszubringen“, sagt Cremer. Die Schützen waren dabei. Die Feuerwehr. Der Heimatverein, Fußballer, das Tambourcorps. Von Radio News 89.4 über örtliche Medien bis hin zur NGZ Grevenbroich begeisterte der unermüdliche Cremer selbst naturferne Redaktionsstubenhocker, Hand anzulegen. Viele übernahmen als Paten Teilstücke der Käfer-Allee.