Kabarett in Grevenbroich Stefan Verhasselt gastiert Anfang September in der Villa Erckens

Mit feinsinnigem und stellenweise ziemlich schrägem Humor „philosophiert“ er sich auch in seinem sechsten Kabarettprogramm wieder wortwitzig durch die Eigenarten und Absurditäten der Gesellschaft und zeigt auf, was täglich so veran- und verunstaltet wird. Alles ohne Kostüm und Kulisse, aber immer oberhalb der Gürtellinie und mit Empathie für seine Mitmenschen. Auf dass die Zuschauer nachher feststellen: „Genau so is et – wie bei uns zuhaus“.