Kabarett in Grevenbroich Jürgen Becker gastiert am 18. November im Pascal-Gymnasium

Becker füllt mit seiner unverwechselbaren Art nach wie vor die Spielstätten des Landes. In seinem aktuellen Programm „Zurück in die Zukunft“ durchleuchtet er humorvoll die Ungewissheit der Zukunftsgedanken, wie die stellvertretende Fachbereichsleiterin Kultur, Elke Wowra, mitteilt. Beschrieben wird Beckers Programm wie folgt: „Der Kapitalismus basiert auf unendlichem Wachstum: Doch wie soll das auf einem endlichen Planeten funktionieren? Das Finale unseres fossilen Feuerwerks kollabiert ausgerechnet mit einem China-Kracher. Selbst neoliberale Ökonomen zucken mittlerweile schuldig mit den Schultern und sprechen von Marktversagen. Haben wir’s verkackt?“ Und weiter: „Ökologie & Ökonomie verwirbeln gewaltig unser Gewohnheitsrecht und unsere Nebenkostenabrechnung. Ein bahnbrechend zorniges Sturmtief kündigt sich an. Recken wir also die Hände zum Heizpilz und fahren nach der Party voll im SUV vor die Wand? Oder machen wir die Wende in ein genüssliches Leben voll Komischer Intelligenz?“