K10 in Grevenbroich Ampel regelt jetzt Verkehr an Unfall-Kreuzung

Am Mittwoch ist eine der gefährlichsten Kreuzungen im Stadtgebiet endlich entschärft worden: Wie Kreis-Sprecher Benjamin Josephs unserer Redaktion sagte, ist die Ampel an der Kreuzung Wevelinghovener Straße/K10 unterhalb von „McDonald’s“ seit dem Vormittag in Betrieb. Arbeiter hatten am Morgen noch ein letztes fehlendes Teil eingebaut – einen Stromzähler. So wird der Verkehr nun per Lichtzeichen geregelt. Das soll helfen, Unfälle zu vermeiden.