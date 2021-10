Mit Auto ins Schaufenster gerast : Unbekannte brechen bei Grevenbroicher Juwelier ein

Das Schaufenster des Juweliers wurde komplett zerstört. Das Geschäft ist mit Polizei-Flatterband abgesperrt. Foto: Wiljo Piel/wilp

Grevenbroich In der Nacht zu Freitag hat es einen Einbruch in das Geschäft eines Juweliers in der Fußgängerzone gegeben. Der oder die Täter sollen mit einem Auto in das Schaufenster gerast sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag gegen 3.22 Uhr mit einem Auto in ein Juweliergeschäft in Grevenbroich gefahren. Nach Informationen unserer Zeitung soll es auf der Breite Straße in der Fußgängerzone zu dem Einbruch gekommen sein. Die Täter seien mit dem Auto rückwärts in die Glasscheibe gefahren, um sich Zugang zum Geschäft zu verschaffen, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter Beute – zur Höhe des Schadens konnte die Polizei am Morgen noch keine Angaben machen.

Zeugen hatten in der Nacht einen lauten Knall bemerkt und den Notruf gewählt. Die Polizei startete eine große Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Die Täter sollen auf der Flucht sein.

(cka/dpa)