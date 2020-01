Justiz in Grevenbroich : Prozess um Bitcoin-Anlagenbetrug im Internet

Grevenbroich Ein spektakulärer Raubüberfall auf einen Grevenbroicher „Influencer“ beschäftigt seit Montag das Landgericht Mönchengladbach. Angeklagt sind zwei 25 und 27 Jahre alte Männer aus Grevenbroich.

Ende 2017 hatte der Influencer offenbar seinen besten Freund aus Jugendtagen davon überzeugt, ihm sein komplettes Erspartes für eine so genannte „Bitcoin“-Geldanlage im Internet zu überlassen. „Er hat mir 20 Prozent Rendite versprochen, eine angeblich ganz sichere Sache“, so der Angeklagte. Kurze Zeit später sei das Geld weg gewesen – das Internet-Unternehmen, bei dem das Geld angelegt worden war, war von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht aus dem Verkehr gezogen worden.

„Ich habe meinen Freund daraufhin etliche Male gebeten, mir das Geld zurückzugeben, da kam aber nichts“, so der angeklagte Rohrleitungsbauer. Anfang Januar 2018 eskalierte die Situation: Er und zwei Freunde statteten dem Finanzwelt-Influencer, der sich bei Instagram und Facebook mit Luxus-Autos, Schiffen und Champagner zeigt, einen Besuch ab. „Wir sollten Druck machen, ich habe ihm eine Schreckschusspistole an den Kopf gehalten“, räumte ein Mitangeklagter ein. Doch der Überfallene wusste sich zu wehren. Er warf sich auf den Boden, wurde zwar von Tritten getroffen, rief aber so laut um Hilfe, so dass die Täter die Wohnung verließen.