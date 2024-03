Tat im Ruhrgebiet Junger Grevenbroicher von Räubern mit Schusswaffe bedroht

Die Unbekannten flüchteten schließlich ohne Beute in den Bochumer Westpark. Die Kripo hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 21.30 Uhr im Bereich der Alleestraße in Bochum Verdächtiges beobachtet haben. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Einer ist circa 1,80 Meter groß, Bartträger und trug zur Tatzeit eine Kapuze über dem Kopf. Der andere Tatverdächtige soll kurze, an den Seiten rasierte Haare haben. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter 0234 9098105 entgegen.