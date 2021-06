Regionalverband Grevenbroich-Rommerskirchen : Christopher Klein ist neuer Vorsitzender der Jungen Union

Grevenbroich/Rommerskirchen Der 19-Jährige folgt im Regionalverband auf Max von Borzestowski. Er war nach neun Jahren an der Spitze der JU bei den Vorstandswahlen nicht mehr angetreten. Wer sein Nachfolger Christopher Klein ist und welche Themen er als Schwerpunkte sieht.

Nach neun Jahren gibt es einen Wechsel an der Spitze des Regionalverbands der politischen Jugendorganisation der CDU: Der 19-jährige Christopher Klein aus Elfgen folgt auf den langjährigen Vorsitzenden Max von Borzestowski. Der 30-Jährige aus Orken war bei den Vorstandswahlen am Wochenende nicht mehr zur Wahl angetreten.

Sein Nachfolger Christopher Klein hat bereits politische Erfahrung gesammelt. So trat er bei der Kommunalwahl 2020 als Direktkandidat für den Stadtrat im Wahlkreis Neurath an. „Max hat unsere JU seit 2012 sehr erfolgreich geführt und viele junge Menschen für Politik begeistert“, sagt Christopher Klein und würdigt das Engagement von Borzestowskis. „Diesen Weg möchte ich kontinuierlich weitergehen und auch um eigene Ideen ergänzen.“

Klein hat kürzlich Abitur am Wirtschaftsgymnasium des Berufsbildungszentrums gemacht und startet im September ein duales Studium beim Landschaftsverband Rheinland. Er ist seit 2017 Mitglied der Jungen Union, deren Regionalverband derzeit 107 Mitglieder im Alter von 14 bis 35 Jahren zählt. „Politisch wichtig ist mir vor allem das Thema Mobilität“, sagt Klein.

Hitze im Homeoffice – was Sie und Ihr Chef tun können

Bis zu 36 Grad in NRW

Bis zu 36 Grad in NRW : Hitze im Homeoffice – was Sie und Ihr Chef tun können

St. Joseph in der Grevenbroicher Südstadt

St. Joseph in der Grevenbroicher Südstadt : Ein Kirchen-Kunstwerk mit Tücken

Weitere Schwerpunkte sieht der Hobby-Triathlet in den Themen Bildung, Sport und Kultur. Vor einigen Tagen erhielt er die Zusage, an einem zweijährigen Programm unter dem Titel „CDU-Talentschmiede“ teilzunehmen – ein Programm, das von der Konrad-Adenauer-Stiftung durchgeführt wird und jungen Menschen Einblicke in die Facetten der Politik geben soll.