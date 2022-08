Jugendkantorei der Evangelischen Gemeinde : Junge Sänger aus Grevenbroich begeistern im Bremer Dom

Mit dem Singspiel „Der Streit zwischen Phoebus und Pan“ begeisterten die jungen Grevenbroicher ihr Publikum in Norddeutschland. Foto: Evangelische Kirchengemeinde Grevenbroich

Grevenbroich Von einer erlebnisreichen Reise kehrte jetzt die Jugendkantorei der Evangelischen Kirchengemeinde zurück: Die nunmehr 23. Chortournee führte die Grevenbroicher Jugendlichen in den Norden und dort unter anderem in den Bremer Dom.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch weitere Großkirchen waren im Programm der Tournee, die eigentlich für das Jahr 2020 vorgesehen war. „Erfreulicherweise hielten alle Gastgeber ihre damalige Einladung aufrecht“, sagt Kantor Karl-Georg Brumm. So konnte auch in Celle, Brake an der Weser und in Leer konzertiert werden, wo mit der „Großen Kirche“ und der Lutherkirche gleich zwei bedeutende Gotteshäuser auf die jungen Grevenbroicher warteten.

Das musikalische Programm bestand diesmal aus einem gottesdienstlichen Teil, der im Mittagsgebet des Bremer Doms sowie im Gottesdienst der Lutherkirche Leer gesungen wurde, und aus dem konzertanten Teil mit dem Singspiel „Der Streit zwischen Phoebus und Pan“ mit der Musik von Johann Sebastian Bach, den die Solisten des Chores mit anspruchsvollen Soli, schauspielerischen Einlagen und Kostümen bravourös meisterten – umrahmt vom ebenfalls auswendig singenden Chor. „Die begeisterten Reaktionen der Besucher und eine fantastische Kritik aus einem der Konzertorte waren der schönste Lohn für die jungen Sänger“, schildert Karl-Georg Brumm.

Doch nicht nur Gottesdienste und Konzerte prägten die 23. Chortournee. Dazwischen war genügend Zeit für zahlreiche Unternehmungen: Tretbootfahren auf dem Maschsee zur Musik von „Macarena“, das beeindruckende Klimahaus in Bremerhaven, eine Hafenrundfahrt in Leer und das Erlebnisgolf-Spielen in Wiesmoor waren wohlverdienter Ausgleich. Und zum Schluss rundete ein gemeinsames Eisessen die Fahrt als krönenden Abschluss ab.

Die 24. Chortournee 2023 wird die jungen Sänger in die Bundeshauptstadt führen. Dort liegen – wie schon vor Jahren – Einladungen in den Berliner Dom und die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche vor.

Wer diese Fahrt mitmachen möchte, zwischen neun und 20 Jahre alt ist, Spaß an der Musik im Chor und am eigenen Instrument hat und die Gemeinschaft der Jugendkantorei kennen lernen möchte, ist zu den Proben eingeladen. Sie beginnen wieder in der dritten Woche im August – und zwar jeweils um 16.30 Uhr (Jungen montags, Mädchen dienstags und donnerstags). Auskünfte gibt Chorleiter und Kantor Karl-Georg Brumm unter der Rufnummer 02181 499765.

(NGZ)